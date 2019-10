Nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen im hessischen Limburg sind die Hintergründe nach Angaben der Ermittlungsbehörde unklar.

Für Aussagen zur Motivlage des Fahrers sei es noch zu früh, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main der Deutschen Presse-Agentur. Man ermittle in alle Richtungen.



In der Limburger Innenstadt war gestern Mittag ein Mann mit einem gestohlenen Lastwagen auf acht Autos aufgefahren. Neun Menschen wurden leicht verletzt, unter ihnen auch der Fahrer des Lastwagens. Nach Informationen mehrerer Medien soll es sich um einen 32-jährigen Syrer handeln, der 2015 nach Deutschland gekommen sei.



Bundesinnenminister Seehofer lehnte in Luxemburg am Rande eines EU-Treffens eine Stellungnahme ab. Er könne zur Stunde noch nicht sagen, wie die Tat zu bewerten sei.