Die Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Dieses werde derzeit wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderungen zu Straftaten geführt. Man ermittle jedoch in alle Richtungen, soweit strafrechtliche relevante Sachverhalte im Raum stünden. Ein extremistischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden.

Der Mann - nach eigener Aussage Oberfeldwebel bei den Gebirgsjägern aus Bad Reichenhall - hatte in einem Video-Clip unter anderem die Rücknahme der staatlichen Corona-Maßnahmen und der Impfpflicht bei der Bundeswehr verlangt. Er war am Donnerstag in München zunächst festgenommen worden, kam dann aber wieder frei, weil die Staatsanwaltschaft Traunstein keine akute Gefahr durch den Soldaten sah.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.