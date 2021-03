In der Maskenaffäre um Korruptionsverdacht unter anderem gegen Politiker hat die Generalstaatsanwaltschaft München einen Beschuldigten festgenommen. Den Namen des Verdächtigen nannten die Ermittler nicht. Ein Sprecher sagte jedoch, dass es sich bei dem Festgenommenen nicht um den früheren CSU-Bundestagsabgeordneten Nüßlein oder den langjährigen CSU-Landtagsabgeordneten Sauter handelt.

Beide sollen hohe Provisionszahlungen im Zusammenhang mit Maskengeschäften kassiert haben, weisen die Vorwürfe aber zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte zuletzt ihre Ermittlungen auf insgesamt fünf Verdächtige ausgeweitet. Neben den beiden CSU-Politikern sind dies zwei Geschäftsleute und ein Steuerberater.

Durchsuchungen in Thüringen

In Thüringen wurden unterdessen die ehemaligen Wahlkreisbüros des früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Hauptmann und mehrere Kreisgeschäftsstellen der Partei in Südthüringen durchsucht. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Hauptmann hatte nach Lobby-Vorwürfen sein Bundestagsmandat niedergelegt. Später wurde bekannt, dass er Corona-Schutzmasken einer Frankfurter Firma an Landkreise vermittelt haben soll.



In der deutschen Politik hat die Maskenaffäre, wegen der auch der bisherige CDU-Abgeordnete Löbel sein Bundestagsmandat niedergelegt hat, hohe Wellen geschlagen und eine Debatte über den Umgang mit Nebeneinkünften ausgelöst. CDU und CSU haben bereits Pläne erarbeitet, um mehr Transparenz zu erreichen. In München sprach etwa Landtagspräsidentin Aigner von einem Riesenschaden für die Demokratie.

"Das Virus bringt uns eine Reform des Abgeordnetenrechts"

Unser Landeskorrespondent Michael Watzke kommentierte vor wenigen Tagen: "Das Virus bringt uns eine Reform des deutschen Abgeordneten-Rechts. Was die gesammelten Affären und Skandale der letzten Jahrzehnte nicht vermochten – nämlich die Nebentätigkeiten der Abgeordneten besser zu kontrollieren – das schafft nun Covid-19. Auf die harte Tour."

Provisionen von bis zu sechs Millionen Euro?

Zuletzt hatten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass in der Affäre insgesamt fünf bis sechs Millionen Euro geflossen sein. Empfänger waren den Recherchen zufolge zwei CSU-Politiker und drei Geschäftsleute. Die Lieferungen gingen an das Bundesgesundheitsministerium, das Innenministerium und an das bayerische Gesundheitsministerium. Eine Textilfirma aus Hessen soll dafür Provisionen an eine Firma in der Karibik gezahlt haben. Der Gesamtumfang des Geschäfts ist nicht bekannt. Allerdings soll allein das bayerische Gesundheitsministerium 3,5 Millionen Schutz-Masken zum Preis von knapp vier Euro je Stück bezogen haben. Bezahlt wurden die Masken aus Steuermitteln.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 25.03.)

+ Ferien: Was wird aus dem Osterurlaub? (Stand 23.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 19.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 20.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.