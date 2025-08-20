Ukraine-Diplomatie

Das NATO-Hauptquartier in Brüssel (imago / Future Image / Dwi Anoraganingrum)

Thema dürften die Ergebnisse der internationalen diplomatischen Bemühungen der vergangenen Tage und auch die Frage möglicher Sicherheitsgarantien durch Mitgliedsländer sein. Gestern hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius innerhalb der Staaten der sogenannten Koalition der Willigen gearbeitet werde. Der britische Premierminister Starmer erklärte, man wolle sich zu dem Thema auch mit den US-Partnern abstimmen. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, Präsident Trump habe den Nationalen Sicherheitsrat beauftragt, die Gespräche mit den Europäern zu übernehmen.

Zuvor hatte er einen Einsatz amerikanischer Bodentruppen in der Ukraine wiederholt ausgeschlossten. Im Gespräch ist stattdessen eine Unterstützung etwa aus der Luft.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.