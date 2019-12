Ein Generalstreik gegen die geplante Rentenreform hat in Frankreich den öffentlichen Verkehr fast vollständig lahmgelegt.

Nach Angaben des Innenministeriums gingen mehr als 800.000 Teilnehmer im ganzen Land auf die Straße. Die Gewerkschaft CGT spricht von eineinhalb Millionen Demonstranten.



Am Rande der Proteste kam es vor allem in Paris zu Ausschreitungen. Vermummte mischten sich unter die Demonstranten, Autos wurden angezündet und Scheiben eingeschlagen. Die Polizei setzte Tränengas ein, es gab Festnahmen.



Der Streik hatte auch Auswirkungen auf Reisende in Deutschland. Zugfahrten von und nach Frankreich fielen aus. - In den kommenden Tagen soll der Ausstand weitergehen.