Generalstreik in Belarus

In Belarus hat die Demokratiebewegung ihre Proteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko verschärft.

Die Opposition hatte zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. In der Hauptstadt Minsk gingen Tausende Menschen auf die Straße, wie Korrespondenten berichten. Die meisten staatlichen Betriebe seien jedoch trotz des Streikaufrufs der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja geöffnet. Die Sicherheitskräfte gingen erneut gegen die Demonstrierenden vor und nahmen nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wesna mehr als 250 Personen fest.



Tichanowskaja hatte Lukaschenko ein Ultimatum bis Sonntag gestellt, sein Amt aufzugeben, die Polizeigewalt zu beenden und Neuwahlen anzusetzen. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es in Belarus Massenproteste.

