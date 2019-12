In Frankreich hat ein Generalstreik zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt.

Besonders betroffen ist die Hauptstadtregion Paris. Hier bildeten sich wegen der Streiks im Bahnverkehr kilometerlange Staus auf den Straßen. Wie das Unternehmen SNCF mitteilte, ist heute das gesamte nationale Schienennetz betroffen. Auch bei den Eurostar- und Thalys-Zügen kommt es zu Ausfällen, ebenso wie im Nahverkehr - etwa bei der Pariser Metro. Die Deutsche Bahn teilte mit, der Streik werde voraussichtlich mehrere Tage andauern. In dieser Zeit werde es keine Fahrten von Fernzügen von und nach Frankreich geben. Da sbetreffe die Verbindungen Paris - Frankfurt, Marseille - Frankfurt und München - Paris. Reisende sollten sich im Internet informieren.

Protest gegen Rentenreformpläne

Zu dem Generalstreik haben zahlreiche Gewerkschaften aufgerufen. Arbeitsniederlegungen gibt es im öffentlichen Dienst, an Krankenhäusern, Schulen, bei der Müllabfuhr und an Flughäfen. Landesweit sind mehr als 250 Kundgebungen geplant. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern.



Der Protest richtet sich gegen die Rentenreformpläne der Regierung. Danach soll das bisherige Rentensystem mit Sonderregelungen für verschiedene Berufsgruppen vereinfacht werden. Präsident Macron will die Beschäftigten außerdem dazu bringen, länger zu arbeiten.