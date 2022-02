Generalvikare fordern Reform des kirchlichen Arbeitsrechts. (dpa /Henning Kaiser)

In einem Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, heißt es, das Arbeitsrecht dürfe kein Instrument sein, um eine kirchliche Sexual- und Beziehungsmoral durchzusetzen, die ohnehin zur Diskussion stehe und die Lebenswirklichkeit von Menschen außer Acht lasse. Hintergrund des Schreibens sind neben dem Outing von mehr als 100 queeren Beschäftigten der Kirche die Reformvorhaben des Synodalen Weges.

Generalvikare sind die Stellvertreter eines Bischofs in allen Verwaltungsaufgaben. In ihrem Brief fordern sie, eine Überarbeitung des kirchlichen Arbeitsrechts bis zum Sommer abzuschließen.

