Die Stimmungslage der 30- bis 59-Jährigen in Deutschland ist laut einer Studie deutlich gedrückter als in den Vorjahren.

Wie das Institut für Demoskopie Allensbach mitteilte, beurteilen zwei Drittel der Befragten den gesellschaftlichen Zusammenhalt als zu schwach. Nur noch 27 Prozent hätten Vertrauen in die politische Stabilität des Landes, erklärte die Geschäftsführerin des Instituts, Köcher, in Berlin. Obwohl es der "Generation Mitte" wirtschaftlich so gut gehe wie nie, plagten sie große Sorgen. So fänden 67 Prozent der Befragten, dass die Gesellschaft materialistischer, egoistischer und intoleranter geworden sei. Im Jahr 2016 lag dieser Wert noch bei 56 Prozent.



Im Kontrast dazu stehe die Einschätzung der persönlichen Situation. 42 Prozent empfänden sich über die Jahre hinweg als Wohlstandsgewinner, nur 18 Prozent beklagten eine Verschlechterung.



Für die Umfrage "#Generation Mitte" waren mehr als 1.000 Männer und Frauen interviewt worden. Auftraggeber ist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, in dem sich private Versicherungsunternehmen zusammengeschlossen haben.