US-Präsident Biden trifft heute in Genf mit dem russischen Staatschef Putin zusammen. Dabei will Biden von Cyberattacken über Wahleinmischungsversuche bis zu Menschenrechten eine Reihe von heiklen Themen zur Sprache bringen. Er hoffe jedoch, auch Felder zu finden, bei denen Russland und die USA zusammenarbeiten und ihr Verhältnis verbessern können, sagte Biden.

Der US-Präsident hat seit seiner Amtsübernahme im Januar Putin wiederholt aufgefordert, Cyberangriffe auf US-Firmen und -Regierungsstellen zu stoppen und die Inhaftierung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny verurteilt.



Vor dem Treffen mit Putin hat Biden auf seiner ersten Europareise im Amt am Wochenende am G7-Gipfel in Großbritannien teilgenommen und danach in Brüssel mit EU und Nato verhandelt. Gestern einigten sich die EU und die USA auf Subventionsregeln für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing, womit einer der wichtigsten Streitpunkte zwischen beiden Seiten entschärft wurde.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.