Die Gespräche über Wahlen im Bürgerkriegsstaat Libyen sind vorerst gescheitert.

Die Teilnehmer des Dialogforums unter UNO-Schirmherrschaft in der Nähe von Genf konnten bei ihren Beratungen keine gemeinsame Basis finden. Der UNO-Koordinator Zenenga erklärte gestern Abend, es habe hitzige Debatten gegeben, und einige Teilnehmer hätten mit ihrer Abreise gedroht. Zenenga kritisierte, das libysche Volk, das sein demokratisches Recht zu wählen ausüben wolle, werde im Stich gelassen.



Die Verhandlungen in einem Hotel sollten die verfassungsrechtlichen Grundlagen für Präsidentschafts- und Parlamentswahlen Ende Dezember festlegen. Diese wären ein bedeutender Schritt in den internationalen Bemühungen, Libyen zu stabilisieren. Seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 befindet sich das nordafrikanische Land in einem Bürgerkrieg. Ein von den Vereinten Nationen geförderter Friedensprozess hatte im vergangen Sommer zu einem Waffenstillstand zwischen rivalisierenden Gruppen und der Bildung einer Einheitsregierung geführt.

