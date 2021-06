US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin sind in Genf zu ihrer ersten persönlichen Begegnung zusammengekommen. Sie trafen sich in einer Villa am Genfer See und begrüßten sich mit Händedruck. Biden sagte, es sei immer besser, direkt zu sprechen. Putin äußerte die Hoffnung auf ein produktives Treffen.

Das Gespräch ist auf vier bis fünf Stunden angesetzt. Hauptthemen dürften die Kontrolle der Waffenarsenale und die atomare Abrüstung sein. Eine gemeinsame Pressekonferenz im Anschluss ist nicht vorgesehen. In der Stadt sind rund 4.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um die beiden Staatschefs zu schützen. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind seit langem angespannt.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.