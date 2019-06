Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, fordert Perspektiven für die in Syrien und im Irak inhaftierten IS-Anhänger.

Die 55.000 Kämpfer und ihre Familien müssten entweder vor Gericht oder freigelassen werden, sagte Bachelet in Genf. Dort tagt von heute an drei Wochen lang der Menschenrechtsrat. Unter den inhaftierten IS-Kämpfern befinden sich auch viele Menschen mit ausländischem Pass. Die betreffenden Heimatländer weigern sich in den meisten Fällen, ihre Landsleute zurückzunehmen.



Bachelet appellierte außerdem an den Sudan, eine Beobachtermission der UNO ins Land zu lassen. Proteste gegen die Regierung dürften nicht länger unterdrückt und das Internet nicht länger blockiert werden. Bei der Räumung eines Protestlagers in der Hauptstadt Khartum waren diesen Monat mindestens 60 Menschen getötet worden.