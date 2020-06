Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen fordert eine Untersuchung zu systemischem Rassismus gegen Menschen mit afrikanischer Abstammung. Eine entsprechende Resolution beschloss das Gremium einstimmig. Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, wird damit aufgefordert, einen Bericht über Polizeigewalt und andere Übergriffe zu erstellen.

Anlass der Dringlichkeitssitzung war die Tötung des US-Amerikaners George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis. Anders als in einer früheren Fassung werden die USA in der Resolution allerdings nicht mehr ausdrücklich angesprochen.



Afrikanische Staaten hatten ursprünglich gefordert, spezifisch den systematischen Rassismus in den USA zu untersuchen. Dagegen stellte sich auch Deutschland. Der deutsche Botschafter Freiherr von Ungern-Sternberg sagte zur Begründung: "Wir sind dagegen, einzelne Staaten herauszupicken". Der Kampf gegen den Rassismus solle vereinigen, nicht spalten. Die Vereinigten Staaten selbst hatten den Menschenrechtsrat vor zwei Jahren verlassen.



In den USA wird heute landesweit an die Abschaffung der Sklaverei erinnert. Der Gedenktag "Juneteenth" erhält angesichts der andauernden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt seit Floyds Tod in diesem Jahr besonderes Gewicht.