Die Vereinten Nationen haben auf die Notlage der Menschen in Syrien hingewiesen, die sich durch den kommenden Winter noch verschärfen werde.

Das UNO-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe teilte in Genf mit, in der Provinz Idlib fehle es schon jetzt an Lebensmitteln, Medikamenten und Unterkünften. Rund drei Viertel der 2,8 Millionen Menschen in der Region seien Frauen und Kinder. Hunderttausende seien vor Kämpfen geflohen. Viele von ihnen hätten sich mehrere Mal in Sicherheit bringen müssen.



Insgesamt seien mehr als elf Millionen Einwohner Syriens auf humanitäre Hilfe angewiesen, das entspricht fast der Hälfte der Bevölkerung vor Beginn des Konflikts im Jahr 2011.