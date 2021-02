Die USA haben offiziell die Wiederaufnahme in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen beantragt.

Außenminister Blinken bat bei der Online-Jahrestagung des Gremiums um die Wiederaufnahme. Die USA waren im Jahr 2018 ausgetreten. Blinken bekräftigte allerdings teilweise die Kritik der früheren Trump-Regierung an dem Rat. Er sagte, so sollten Länder mit schlechten Menschenrechts-Bilanzen nicht Mitglied des Gremiums sein dürfen. Die Mitgliedschaft unter anderem Chinas, Russlands, Venezuelas und Kubas im Menschenrechtsrat ist schon seit längerem Anlass für Kritik. Frankreichs Außeminister Driane prangerte in seiner Rede die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China an. Der russische Amtsinhaber Lawrow warf dagegen dem Westen vor, trotz der verschärften Lage während der Corona-Pandemie unerwünschte Regierungen durch Sanktionen bestrafen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.