Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen der neuen Lungenkrankheit in China für den morgigen Mittwoch eine Krisensitzung einberufen.

Das zuständige WHO-Komitee will mit unabhängigen Fachleuten darüber beraten, ob der Ausbruch als Gesundheitsnotfall von internationalem Ausmaß einzustufen ist - und was gegen das Virus getan werden kann.



Inzwischen bestätigten die Gesundheitsbehörden in China, dass die Krankheit auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Inzwischen sind in dem Land mehr als 200 Infizierte erfasst und vier Todesfälle bestätigt. - Das Corona-Virus trat zuerst in der Stadt Wuhan auf. Mittlerweile ist es auch in anderen asiatischen Ländern nachgewiesen worden - zuletzt in Südkorea.