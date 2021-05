Die Weltgesundheitsorganisation berät heute über Maßnahmen für eine bessere Vorbereitung auf Pandemien.

Auf der virtuellen Jahrestagung der WHO in Genf geht es unter anderem um Vorsorge, Impfungen und Basisdienste für Menschen in den 194 Mitgliedsländern. Deutschland und rund zwei Dutzend andere Staaten wollen zudem einen internationalen "Pandemie-Vertrag" auf den Weg bringen. Dieser soll Länder etwa zu einem besseren Austausch über etwaige Gefahren verpflichten und Regierungen dazu bringen, im Fall einer Bedrohung bessere Pläne und Schutzmaßnahmen auszuarbeiten. Auf der Tagesordnung stehen auch Vorschläge für eine Reform der Organisation.



Die Weltgesundheitsversammlung ist das höchste Organ der WHO. Für die Beratungen sind insgesamt neun Tage angesetzt.

