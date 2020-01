Die Weltgesundheitsorganisation in Genf hat wegen des Coronavirus-Ausbruchs einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Dazu gehören Empfehlungen, wie Länder sich jetzt schützen und eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern können. Bei einer Notlage sind die WHO-Mitglieder verpflichtet, ihre Maßnahmen zu koordinieren. "Wenn jedes Land seine eigenen Maßnahmen verhängt, kann das das Rezept für ein Desaster sein, etwa wirtschaftlich", heißt es.



Generaldirektor Ghebreyesus sagte auf einer Pressekonferenz, die "größte Sorge" sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreite. Zur Begründung für die jetzige Ausrufung des Notstands wurde nach der erneuten Krisensitzung darauf verwiesen, dass sich die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche mehr als verzehnfacht habe.

Vergangene Woche noch auf den Notstand verzichtet

Vergangene Woche hat die WHO die Notlage unter anderem deshalb nicht erklärt, weil zu dem Zeitpunkt im Ausland nur Menschen erkrankt waren, die aus der betroffenen Region in China kamen. Seitdem haben sich aber Menschen auch ohne Aufenthalt in China im Ausland angesteckt, etwa in Bayern, Vietnam und in Japan.



Ob ein neu entdecktes Virus eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ist, entscheidet die WHO nach Absprache mit Experten. Bei

einer Notlage - auch Gesundheitsnotstand genannt - handelt es sich

um eine "außergewöhnliche Situation, die mit einer erheblichen überregionalen oder potenziell globalen Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung assoziiert ist", wie das Robert Koch-Institut erklärt.

Mehr Fälle als bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren

Zuvor war bekannt geworden, dass die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus die weltweiten Fälle der Sars-Pandemie vor 17 Jahren übertroffen hat. Mit mehr als 300 neuen Erkrankungen in der chinesischen Region Hubei stieg die Gesamtzahl auf 8.100. An Sars waren 2002 und 2003 nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation 8.096 Menschen erkrankt und 774 gestorben. Durch das neue Virus sind bisher 170 Menschen ums Leben gekommen. In China sind inzwischen in allen Regionen Infektionen nachgewiesen. In anderen Ländern wurden mehr als 100 Infektionen gezählt. Bundesbürger in der besonders betroffenen Stadt Wuhan sollen am Samstag aus China ausgeflogen werden. Vor der italienischen Hafenstadt Civitavecchia durften rund 7.000 Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Kreuzfahrtschiffs zeitweise wegen zweier Verdachtsfälle nicht von Bord gehen. Diese bestätigten sich allerdings nicht.