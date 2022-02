Kinderhilfswerk Plan Genitalverstümmelung: 20.000 Mädchen in Deutschland gefährdet

Mit der globalen Migration verbreitet sich die Tradition der Genitalverstümmelung an Mädchen und Frauen zunehmend auch in Europa. Schätzungen zufolge leben in Deutschland rund 75.000 Betroffene, fast 20.000 Mädchen gelten derzeit als gefährdet.

06.02.2022