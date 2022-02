Kundgebung der Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes" gegen Genitalverstümmelung bei Frauen in Berlin (Archivbild). (imago images / Christian Ditsch)

Das Kinderhilfswerk Plan hat ein Handbuch über Genitalverstümmelung herausgebracht, um die Betroffenen zu unterstützen. Bei der Beschneidung der weiblichen Genitalien handle es sich um eine massive Menschenrechtsverletzung, sagte Plan-Sprecherin Kathrin Hartkopf. "Die betroffenen Mädchen und Frauen dürfen nicht alleingelassen werden. Um sie zu erreichen, müssen sie wissen, dass es bei uns in Deutschland Beratung und Hilfe gibt."

Das Nachschlagewerk veranschaulicht laut der Organisation alle Aspekte der weiblichen Genitalverstümmelung und informiere über Hilfsangebote. Seit 2003 setzt sich Plan International in mehreren Ländern Afrikas gegen weibliche Genitalverstümmelung ein, unter anderem in Ägypten, Äthiopien, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Mali und Sierra Leone.

Ein Viertel der Betroffenen stirbt

Mehr als 200 Millionen Frauen und Mädchen weltweit sind an ihren Genitalien verstümmelt. Jedes Jahr kommen nach UNO-Schätzungen mehr als vier Millionen Mädchen hinzu. Dabei werden ihnen die äußeren Genitalien teilweise oder ganz entfernt. In Deutschland sind schätzungsweise 75.000 Frauen beschnitten. Am Internationalen Tag gegen Genitalverstümmelung, dem 6. Februar, erinnern die Vereinten Nationen und andere Organisationen an die Opfer dieser Menschenrechtsverletzung.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben 25 Prozent der Mädchen und Frauen während des Eingriffs oder an dessen Folgen. Bei der Beschneidung, die oft mit stumpfen, ungereinigten Messern oder anderen Werkzeugen wie Scherben vorgenommen wird, kann es zu Schocks, starken Blutungen und Infektionen kommen. Die Beschnittenen leiden teils lebenslang an den psychischen Folgen und chronischen Schmerzen.

Heute ist der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.