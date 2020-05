In Berlin werden immer mehr Mädchen und Frauen wegen Genitalverstümmelungen in Krankenhäusern behandelt.

Das teilte der Senat auf Anfrage der AfD-Fraktion mit. Demnach wurde von Januar 2018 bis September 2019 in 176 Fällen von Krankenhäusern eine Genitalverstümmelung festgestellt. 2016 gab es zwölf entsprechende Diagnosen bei Frauen, 2017 waren es sechs. Mögliche Behandlungen in Arztpraxen sind in den Zahlen nicht enthalten.



Der Senat erklärte, der Grund sei die verstärkte Einwanderung vor allem aus afrikanischen und einigen arabischen Ländern. Für den zunehmenden Bedarf an Beratung, Aufklärung und medizinischer Versorgung soll bis zum Sommer eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden.