In Deutschland leben immer mehr Frauen, die in ihren Heimatländern zu Opfern einer Genitalverstümmelung geworden sind.

Die Frauenorganisation "Terre des Femmes" stellte in Berlin ihre sogenannte "Dunkelzifferstatistik" vor. Demnach leben in Deutschland mindestens 70.000 Betroffene. Das entspricht den Angaben zufolge einem Anstieg um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr und um mehr als 40 Prozent seit 2016.



Die meisten der Frauen stammen der Statistik zufolge aus Eritrea, Somalia, Indonesien, Ägypten und Äthiopien. Außerdem sind weitere 17.000 Mädchen und Frauen in Deutschland in Gefahr, im Ausland zum Opfer einer Genitalverstümmelung zu werden. "Terre des Femmes" betonte, bei solchen Verstümmelungen handle es sich um eine schwere Menschenrechtsverletzung und einen irreparablen Einschnitt in die körperliche und psychische Gesundheit.