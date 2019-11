Mehrere Staaten und Organisationen haben sich dazu verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren neun Milliarden Dollar auszugeben, um die Rechte von Frauen weltweit zu stärken.

Konkret soll der Einsatz gegen weibliche Genitalverstümmelung, geschlechtsspezifische Gewalt und Müttersterblichkeit gefördert werden. Das wurde im Rahmen der Weltbevölkerungkonferenz vereinbart, die gerade in Nairobi stattfindet. Hintergrund ist unter anderem der Gedanke, dass gleichberechtigte und starke Frauen der entscheidende Schlüssel sind, um darüber hinaus das Bevölkerungswachstum in Grenzen zu halten.



Mehrere Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, geben zusammen eine Milliarde Dollar aus. Zu Beginn der Woche hatten Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen bereits acht Milliarden Dollar an Finanzmitteln zugesagt, von denen allein "World Vision" 7 Milliarden Dollar übernimmt.



Experten zufolge sind die Summen deutlich zu niedrig. Sie verweisen dazu unter anderem auf eine Studie des Bevölkerungsfonds der Uno und der amerikanischen John Hopkins University. Demnach beläuft sich der Finanzbedarf in den nächsten zehn Jahren auf rund 222 Milliarden Dollar.



Parallel versprachen teilnehmende Staaten, begleitend örtliche Maßnahmen zum Erreichen der Ziele durchzuführen. Kenia beispielsweise will bis 2022 die weibliche Genitalverstümmelung im Land auf Null zurückführen.