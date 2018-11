Der Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns BASF, Brudermüller, hat angesichts der Diskussion um genmanipulierte Babys die Fortschritte in der Gentechnik als "prinzipiell gut" bezeichnet.

"Wir können nicht Messer verbieten, weil man damit jemanden umbringen kann", sagte Brudermüller im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. "Aber ich glaube, dass man überlegen muss: Wo ist eigentlich die moralische Grenze?" Er habe deshalb große Bedenken, in das menschliche Genom einzugreifen, so wie es in China passiert sein soll, sagte Brudermüller. "Fortschritt und Technologie müssen immer mit einer Diskussion um Moral und Ethik einhergehen." Die Forschung an der Genschere CRISPR/Cas, um die es gerade auch in China geht, könne jedoch in der Medikamentenforschung oder bei der Entwicklung klimaresistenter Pflanzen hilfreich sein.



Im Handelsstreit zwischen den USA und China geht Brudermüller nicht von einer schnellen Einigung aus. "Da geht es um viel mehr als nur um den Handel, sagte Brudermüller, lange für das Asien-Geschäft der BASF verantwortlich. "Wir reden eigentlich darüber: Wie positionieren sich diese zwei Supermächte?" Der Streit könne sich durchaus noch durch das Jahr 2019 ziehen und negative Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum haben.



Angsichts der Weltklimakonferenz in Kattowitz sagte Brudermüller, dass BASF bis 2030 klimaneutral wachsen wolle. Dies sei eine Herausforderung: wenn die Produktionsmenge in den nächsten Jahren bis 2030 erhöht werde, heiße das, „dass spezifisch pro Tonne Chemieprodukt, die produziert wird, der CO2-Anteil runtergeht.