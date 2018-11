Der deutsche Stammzellenforscher Hans Schöler hat die von einem chinesischen Wissenschaftler verkündete Geburt genmanipulierter Zwillinge scharf kritisiert. Das Vorgehen sei unverantwortlich, sagte er im Dlf. Die ethische Diskussion über die Gentechnik werde es aber voranbringen.

Die noch nicht bestätigte Maßnahme aus China sei kein Quantensprung in der Wissenschaft, wohl aber in der ethischen Diskussion, sagte der Molekularbiologe. Man müsse deshalb nun alle gesellschaftlichen Gruppen zusammenbringen und entscheiden, ob man ein solches Vorgehen gestatte. Schöler sagte, dass der Druck von Eltern, die gesunde Kinder haben wollten, wahrscheinlich zunehmen werde. Die Gentechnik werde wahrscheinlich zur Bekämpfung schwerer Erkrankungen zum Einsatz kommen, "wenn die Nebenwirkungen ganz ausgeschlossen worden sind".



Man wisse nicht, ob die mutmaßlich in China geborenen Zwillinge nun ein erhöhtes Krebsrisiko hätten. Viele Folgen des Genschere-Verfahrens seien unklar, ein solches Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt damit unverantwortlich, sagte Schöler im Deutschlandfunk. "Ich hoffe, dass die Behörden dem nachgehen. Es ist ganz schlimm, wenn das tatsächlich so durchgeführt worden ist. Es wird immer Leute geben, die versuchen, als erste in den Büchern zu stehen."



Die Nationale Gesundheitskommission in Peking hat eine Untersuchung bereits angekündigt. Sie reagierte damit auf einen Bericht des chinesischen Wissenschaftler He Jiankui, wonach Zwillinge mit verändertem Erbgut geboren worden sein sollen.



Der Philosoph und Autor Wilhelm Schmid wertet den Vorgang gar als epochalen Bruch in der Menschheitsgeschichte. "Diese Technik wird mittel- und langfristig dafür sorgen, dass Menschen nach Wunsch auf die Welt kommen", sagte Schmid der Augsburger Allgemeinen. Das berge große Gefahren, warnte Schmid. "Menschen können dann auch nach dem Wunsch von Regierungen zurechtgemacht werden."



Nach Angaben des chinesischen Wissenschaftlers He wurde das Erbgut der Kinder mit Hilfe der CRISPR-Cas9-Genschere verändert. Das ist eine molekulare Methode, um DNA gezielt zu schneiden, an- oder auszuschalten, zu ergänzen oder zu ersetzen. He Jiankui gab an, im Erbgut der Babys ein Gen stillgelegt zu haben, so dass die Kinder sich nicht mit dem HI-Virus anstecken können. Eine unabhängige Bestätigung für die Angaben von He Jiankui gibt es bislang nicht, auch keine wissenschaftliche Publikation des Forschers selbst. Er veröffentlichte lediglich ein Youtube-Video.



Die angebliche Genveränderung sorgte international für Aufregung. Sogar Hes eigene Universität, die Southern University of Science in Shenzhen, distanzierte sich mittlerweile. In einer Mitteilung heißt es, He habe die Hochschule nicht über seine Arbeit unterrichtet. Der Forscher habe "ernsthaft gegen die akademische Ethik und akademische Normen" verstoßen. Ein Gremium sei damit beauftragt worden, eine eingehende Untersuchung des Falls durchzuführen.



Der Nobelpreisträger David Baltimore beklagte eine mangelnde Selbstkontrolle in der Wissenschaft. Der Mikrobiologe erklärte auf einer internationalen Konferenz zum Thema Genmanipulationen in Hongkong, die Arbeit des chinesischen Forschers müsse als unverantwortlich eingestuft werden. Ein solches Vorgehen verstoße außerdem gegen Vereinbarungen, die in der Wissenschaft vor einigen Jahren getroffen worden seien.



In Deutschland, den USA und vielen anderen Ländern sind derartige Manipulationen an menschlichem Erbgut verboten, weil die Risiken bisher kaum abschätzbar sind und Veränderungen an nachfolgende Generationen weitergegeben werden.