Genozid an Armeniern

Frankreich wird künftig mit einem nationalen Gedenktag an die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs erinnern, die von vielen Staaten als Völkermord eingestuft werden.

Präsident Macron teilte auf Twitter mit, sein Land blicke der Geschichte ins Auge, daher werde künftig der 24. April Tag der Erinnerung an den Genozid sein. Anlass war sein Auftritt vor der armenischen Gemeinde Frankreichs in Paris. Dort erklärte Macron, er habe den türkischen Staatschef Erdogan im Vorfeld über diesen Schritt informiert. Ankara lehnt die Einstufung Massaker an bis zu 1,5 Millionen Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord kategorisch ab.



Frankreich hatte dies bereits 2001 als erstes großes europäisches Land beschlossen. Deutschland folgte 2016. Beides löste schwere diplomatische Krisen mit der Türkei aus.