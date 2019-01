Bundesgesundheitsminister Spahn zieht einem Zeitungsbericht zufolge sein Vorhaben zurück, die Präimplantationsdiagnostik PID in Ausnahmefällen zur Kassenleistung zu machen.

In Berlin wurde ein Bericht der Zeitung "Die Welt" bestätigt, wonach der Vorstoß nicht wie geplant in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren aufgenommen wird. Die zuständige Arbeitsgruppe der Unionsfraktion habe sich einstimmig dagegen ausgesprochen.



Die PID ist ein Gentest an Embryonen, die durch künstliche Befruchtung erzeugt werden. Die Untersuchung ist in Deutschland nur dann zugelassen, wenn die Eltern eine genetische Veranlagung für eine schwere Erbkrankheit haben oder die Gefahr einer Fehl- oder Totgeburt besteht. Paare müssen eine solche Untersuchung bislang selbst bezahlen.



Spahn plädiert für eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Das Thema soll nach seinem Willen nun separat beraten werden, sobald ein Erfahrungsbericht des Bundesgesundheitsministerium zu PID vorliegt.