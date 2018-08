In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Autobahnbrücke teilweise eingestürzt.

Bilder vom Unglücksort zeigten eine Lücke von bis zu 100 Metern in dem Bauwerk und große Staubwolken. Unklar ist derzeit, ob und wieviele Fahrzeuge in die Tiefe stürzten. Die Behörden gehen aber inzwischen davon aus, dass es Todesopfer gibt.



Bei dem darunter liegenden Stadtteil handelt es sich um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vermuteten die Behörden, dass der Einsturz durch strukturelle Schwächen in der Bausubstanz ausgelöst worden sein könnte.