Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat der Betreiber "Autostrade per l'Italia" 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau sowie für Hilfszahlungen an die Stadt zugesagt.

Das Geld stehe ab Montag bereit, erklärte Unternehmenschef Castelluccio auf einer Pressekonferenz. Zuvor hatte die Betreiberfirma bereits mitgeteilt, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Ursache des Zusammenbruchs herauszufinden. Nach allen vorliegenden Berichten sei die Brücke in einem guten Zustand gewesen, hieß es. Die italienische Regierung macht das Unternehmen für den Einsturz verantwortlich. Bei dem Unglück am Dienstag kamen mindestens 42 Menschen ums Leben, einige Personen werden noch vermisst.



Heute wurde in Genua mit einem Staatsakt der Opfer gedacht. Viele Angehörige der Toten blieben der Trauerfeier demonstrativ fern. Sie geben der Regierung eine Mitverantwortung an dem Unglück.