Der Einsturz der Autobahnbrücke in Genua könnte nach Einschätzung eines Experten durch den Riss eines Tragseils verursacht worden sein.

Es gebe Zeugenaussagen und Videos, die in diese Richtung wiesen, sagte der Professor für Stahlbetonbau an der Universität Genua, Brencich. Allerdings sei dies zunächst nur eine Hypothese. Eine Überlastung der Brücke schloss er als Grund für den Einsturz aus. Brencich gehört einer vom italienischen Verkehrsministerium eingesetzten Kommission zur Untersuchung des Unglücks an.



Bei der Suche nach Vermissten haben Spezialisten damit begonnen, große Trümmerteile zu entfernen. Mit schwerem Gerät wurden Bauteile aus dem Schutt gehoben. Bisher wurden 38 Tote bestätigt. Für morgen ist eine Trauerfeier auf dem Messegelände der Stadt geplant, zu der auch Staatspräsident Mattarella erwartet wird.



Hinterbliebene von 26 der 38 Opfer haben dagegen angekündigt, dem Termin fernzubleiben. Sie begründeten die Absage mit Wut und Enttäuschung über mutmaßliches Versagen des Staates und mit den Reaktionen einiger Politiker. Zudem scheuen sie die Öffentlichkeit. Deshalb planen sie eine private Trauerfeier und die Beisetzung im jeweiligen Heimatort.