Im italienischen Genua wird heute an die Opfer des Brückeneinsturzes vor einem Jahr erinnert.

An der Gedenkzeremonie nehmen Angehörige sowie Staatspräsident Mattarella und Vertreter der Regierung teil. Am 14. August 2018 war die Morandi-Brücke eingestürzt, zahlreiche Fahrzeuge fielen in die Tiefe. 43 Menschen kamen ums Leben. Es ist immer noch nicht klar, was genau zu dem Unglück führte.