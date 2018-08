Beim Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in Genua sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.

Das meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Innenministerium in Rom. Zudem seien mehrere Überlebende aus den Trümmern geborgen worden. Bilder vom Unglücksort zeigten eine Lücke von bis zu 100 Metern in dem Bauwerk und große Staubwolken. Die Behörden vermuten, dass der Einsturz durch strukturelle Schwächen ausgelöst worden sein könnte. Die üblicherweise viel befahrene Brücke wurde in den 1960er-Jahren gebaut und galt als sanierungsbedürftig.



Bei dem darunter liegenden Stadtteil handelt es sich um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet.