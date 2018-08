Beim Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in Genua sind nach Angaben des Verkehrsministeriums mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen.

Es müsse mit einer weiter steigenden Zahl an Todesopfern gerechnet werden, hieß es. Die Rettungskräfte konnten bereits Überlebende aus den Trümmern bergen, darunter mehrere Schwerverletzte. Bilder vom Unglücksort zeigen in dem Bauwerk eine Lücke von bis zu 100 Metern. Die üblicherweise viel befahrene Brücke wurde in den 1960er-Jahren gebaut und galt als sanierungsbedürftig.



Bei dem darunter liegenden Stadtteil handelt es sich um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet.