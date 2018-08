Fünf Tage nach dem Einsturz der Autobahnbrücke im italienischen Genua haben die örtlichen Behörden die Suche nach Vermissten offiziell eingestellt. In der vergangenen Nacht seien die Leichen der letzten drei als vermisst gemeldeten Menschen aus den Trümmern geborgen worden, teilte ein Sprecher mit.

Dagegen erklärte der Leiter der Feuerwehr, man werde weiter nach möglichen Opfern suchen, bis man Gewissheit habe, dass tatsächlich niemand mehr unter den eingestürzten Brückenteilen liege. - Die Zahl der Toten war zuletzt mit 43 angegeben worden.



Der Betreiber der Autobahnbrücke hat angeboten, 500 Millionen Euro zu zahlen - für den Wiederaufbau der Brücke und als Hilfszahlungen für die Stadt Genua. Die italienische Regierung lehnt das ab: man nehme keine Almosen. Die Regierung macht die Firma "Autostrade per l'Italia" für das Unglück verantwortlich.



Angesichts des Unglücks in Genua kündigte Bundesverkehrsminister Scheuer ein verbessertes Kontrollsystem für Brücken in Deutschland an. Ende des Jahres werde er einen weiterentwickelten Prüfungs-Index vorlegen. In der Zeitung "Bild am Sonntag" kündigte der CSU-Politiker diesen an. Künftig solle die Tragfähigkeit oder die Bauwerkssituation Vorrang erhalten. Zugleich verwies der Minister darauf, dass es schon jetzt scharfe Kontrollen gebe. Deutschland liege in Sachen Brücken-Monitoring im internationalen Vergleich nach der Schweiz auf Platz zwei, betonte Scheuer.