In Italien haben die Menschen mit einem Tag der Staatstrauer und einer Schweigeminute der Opfer des Brückeneinsturzes von Genua gedacht.

Die zentrale Trauerfeier fand in einer Messehalle in Genua statt. Dort waren 18 Särge von Menschen aufgebahrt, die bei dem Unglück getötet worden waren. Der Erzbischof der Stadt, Kardinal Bagnasco, rief zu Solidarität und menschlicher Nähe auf. An der Zeremonie nahmen neben Angehörigen und Anwohnern unter anderem Präsident Mattarella, weitere ranghohe Politiker sowie Vertreter ausländischer Regierungen teil. Viele Angehörige blieben der Trauerfeier jedoch aus Protest fern. Sie geben der Regierung eine Mitverantwortung an der Katastrophe.



Die Regierung wiederum beschuldigt die Betreiberfirma der Autobahnbrücke, Autostrade. Das Unternehmen will sich heute dazu äußern, wie es die Opfer des Unglücks unterstützen wird. Nach dem Einsturz wurden bislang 42 Leichen geborgen. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. - Am Dienstag war ein rund 200 Meter langes Teil der vierspurigen Morandi-Brücke während eines Unwetters in die Tiefe gestürzt und hatte zahlreiche Fahrzeuge mitgerissen. Experten vermuten, dass eines der Tragseile gerissen sein könnte.