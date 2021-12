Das von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" betriebene Schiff "Geo Barents" (Archivbild) (Carmelo Imbesi/ANSA via ZUMA Pre)

An Bord waren 558 aus dem Mittelmeer gerettete Migranten. Nach Angaben des Betreibers, der Organisation "Ärzte ohne Grenzen", durften zuerst Kinder und Jugendliche mit ihren Familien, unbegleitete Minderjährige sowie Personen mit medizinischen Problemen in Augusta an Land gehen. Die Menschen waren bei mehreren Einsätzen an Bord genommen worden. Einige Gerettete hatten den Angaben zufolge bereits fast zwei Wochen an Bord ausgeharrt.

Weiter auf die Zuweisung eines Hafens wartet das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit rund 440 Migranten.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.