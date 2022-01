Die "Geo Barents" bei einer früheren Ankunft auf Sizilien (Archivbild). (Carmelo Imbesi/ANSA via ZUMA Pre)

Die 439 Migranten an Bord seien bereits an Land gegangen, teilte die Betreiberorganisation Ärzte ohne Grenzen mit. Das Rettungsschiff hatte tagelang auf die Zuweisung eines Hafens gewartet. Die Flüchtlinge waren seit Mittwoch vergangener Woche bei mehreren Einsätzen aus dem Mittelmeer gerettet worden. Sie waren allesamt von Libyen aus kommend in kleinen Booten in Seenot geraten.

Laut der Inter nationalen Organisation für Migration sind seit Beginn des Jahres mindestens 108 Menschen bei der Fahrt durchs Mittelmeer ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

