Britische Forscher haben sogenannte Cryoeggs entwickelt, die sie unter das Eis in Grönland schicken wollen.

Damit wollen sie das Schmelzwasser der Gletscher erforschen, berichtet die BBC. "Cryoeggs" sind runde Messgeräte, etwa ein Kilo schwer und etwas größer als eine Faust. Sie sollen die Wassertemperatur, den Druck und die Leitfähigkeit messen. Nach ersten Feldversuchen sollen in dieser Woche zwei Eier an zwei Orten über ein Bohrloch versenkt werden. Die Daten werden dann per Funk durch das Eis zur Messstation gesendet.



Für die Forschenden ist es interessant zu erfahren, was unter dem Grönland-Eis passiert, vor allem in Hinsicht auf steigende Temperaturen und schmelzende Gletscher. So entstehen zum Beispiel im Sommer auf dem Gletschereis Schmelzwasserseen, die durch Löcher - so genannte Gletschermühlen - abfließen. Was das Wasser unter dem Gletscher macht - ob es etwa dazu beiträgt, dass der Gletscher schneller ins Meer rutscht oder genau das verhindert - ist bisher nicht klar.