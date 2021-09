Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Gysi, plädiert für einen intensiveren Dialog mit Russland und China.

Mit einem solchen Ansatz könne man auch Änderungen in diesen Ländern erreichen, sagte Gysi im Deutschlandfunk. Mit einer Politik der Konfrontation und Sanktionen dagegen erreiche man nur, dass diese Länder sich weiter abschotteten. Damit zwinge man sie letztlich zu einem gemeinsamen Bündnis, das es zu verhindern gelte, meinte Gysi. Im Verhältnis zu den USA brauche man einen gleichberechtigten Dialog. Deutschland habe ein geostrategisches Interesse an guten Beziehungen zu allen drei Ländern. Eine Auflösung der Nato nannte Gysi eine Vision, die mit einer Koalition nichts zu tun habe.



Die Partei Die Linke hatte gestern ein Programm vorgestellt, in dem sie mit Blick auf die Bundestagswahl um eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen wirbt. Zur Nato äußert sich die Partei darin nicht konkret. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hatte am Wochenende ein klares Bekenntnis zur Nato zur Bedingung für alle potenziellen Koalitionspartner gemacht.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.