Kardinal Reinhard Marx, der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, war immer für einen Spruch gut. Und so enttäuschte er nicht, als sein Nachfolger bekannt gegeben wurde, und sagte, als er gefragt wurde, ob er mit Wehmut aus dem Amt scheide: "Die Entzugserscheinungen halten sich in Grenzen." An solchen Sprüchen wird sich Georg Bätzing messen lassen müssen. Er ist das neue Aushängeschild der Katholiken in Deutschland. Er muss repräsentieren und zugleich jovial und redegewandt daherkommen. Aber ob er es zum Medienliebling schafft, das ist in der gegenwärtigen Situation der katholischen Kirche letztlich nicht entscheidend.

Ein guter Tag für Deutschland

Die Katholiken brauchen einen Mann der Mitte. Eine Kirche, die analog zur Parteienlandschaft aus den Fugen gerät, kann sich in gesellschaftlich wirren Zeiten niemand wünschen. Es sei denn, man hat Lust auf Untergang. Sollte sich Bätzing als Mann des Ausgleichs bewähren, dann ist das heute ein guter Tag für Deutschland. Denn auch in der katholischen Kirche gibt es wild um sich schlagende Flügel.

Viele in der katholischen Kirche - vor allem an den Rändern - agieren extrem emotional, hysterisiert, kurzsichtig. Katholiken, die nun mal keine besseren Menschen sind, verhalten sich wie so viele in diesen Schwarz-Weiß-Debatten unserer Tage, angeheizt durch digitale Brandbeschleuniger-Medien. Es braucht einen katholischen Kopf, der intellektuell und zugleich den Menschen nahe, rational und doch verständlich christliche Positionen in die Debatte einbringt. Und der Gräben zuschüttet.

Und das kann Bätzing. Als Bischof von Limburg hat er in den vergangenen gut drei Jahren viele Gräben zugeschüttet. Die hatte ihm sein Vorgänger hinterlassen: Franz-Peter Tebartz-van Elst. Der hatte das Bistum mit seiner ultrateuren Bischofsresidenz gespalten. Mit Bätzing sei neues Vertrauen entstanden, heißt es aus dem Bistum.

Bätzing gehört zum Reformlager

Das braucht es nun auch deutschlandweit. Bätzing hat nach der Wahl die weitere Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche als eine vorrangige Aufgabe in seinem neuen Amt genannt - ebenso den gerade gestarteten Reformprozess. Diesen Reformdialog des Synodalen Weges hat er immer wieder massiv gegen Kritiker verteidigt. Er hat angeregt, den Pflichtzölibat aufzuheben. Und er dürfte das Gros der Kirchenmitglieder hinter sich haben, wenn er wörtlich in Interviews formuliert hat: «Ich glaube, es schadet der Kirche nicht, wenn Priester frei sind, zu wählen, ob sie die Ehe leben wollen oder ehelos leben wollen». Zugleich sei es aber wichtig, den Zölibat als Lebensform zu «retten». Und dass Bätzing den Ausschluss von Frauen von katholischen Weiheämtern kritisch sieht, zeigt ebenso eindeutig, dass er eigentlich zum Reformlager zählt. Aber vielleicht gelingt es ihm besser als Kardinal Marx, das Lagerdenken aufzubrechen.

