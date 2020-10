Die Schriftstellerin Elke Erb ist mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden.

Die 82-Jährige erhielt die Auszeichnung von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Die Jury würdigte Erbs poetischen Sachverstand, der sich auch in ihrer übersetzerischen Arbeit zeige. Sie habe mehrere Generationen von Dichtern in Ost und West beeinflusst. Der Georg-Büchner-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Er zählt zu den wichtigsten deutschen Literaturauszeichnungen.

