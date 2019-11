Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss ist in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden.

Bärfuss sagte in seiner Dankesrede im Staatstheater, die Preisvergabe bringe ihn etwas in Verlegenheit. Als Vater wolle er seinen Kindern Zuversicht und Vertrauen schenken, sein Werk sei aber in weiten Teilen ein "Zeugnis für die menschliche Niedertracht und Grausamkeit".



Die Jury würdigte den 47-Jährigen als herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Gelobt wurde unter anderem seine "rätselhafte Bildersprache", sein "nervöses politisches Krisenbewusstsein" und seine "Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse".



Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Er ist nach dem in Darmstadt aufgewachsenen Schriftsteller, Naturwissenschaftler und Freiheitskämpfer Georg Büchner (1813-1837) benannt.



Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verlieh auch den mit 20.000 Euro dotierten Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa an den in Wien geborenen Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Die ebenfalls in Wien geborene Literaturkritikerin Daniela Strigl erhielt den ebenfalls mit 20.000 Euro dotierten Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay.