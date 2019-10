Thüringens Innenminister Maier hat vor dem Entstehen rechtsterroristischer Strukturen im ländlichen Bereich gewarnt.

In gewissen Regionen gebe es besonders umtriebige Rechtsextreme, die eine neue Strategie anwendeten, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Sie kauften Immobilien wie etwa Gaststätten, um dort zum Beispiel Basare oder Liederabende zu veranstalten, und könnten damit "auf leisen Pfoten weit ins bürgerliche Spektrum wirken". Solchen Strukturen könnten in letzter Konsequenz auch in Rechtsterrorismus münden. Durch solche Veranstaltung werde Geld generiert, "und mit diesem Geld können auch Waffen gekauft werden".



Maier nahm die Bevölkerung in die Mitverantwortung, um etwas gegen solche Entwicklung zu unternehmen. Bisweilen herrsche jedoch eine Art Gleichgültigkeit, kritisierte er: "nach dem Motto, na ja, hier auf dem Land ist doch nichts mehr los, lass die doch mal die Gaststätte betreiben. Ist doch halb so schlimm. Die waren auch nicht laut und so weiter." Diese Gleichgültigkeit sei das eigentliche Gift, das es ermögliche, rechtsextremen Strukturen immer weiter wachsen zu lassen.



Die Gesellschaft müsse deutlich machen, dass es eben keine gute Entwicklung sein, wenn ein geschlossener Gasthof durch Nazis wieder eröffnet werde. Die Behörden, darunter der Verfassungsschutz, seien an ihre Belastungsgrenzen gelangt, führte Maier aus.



Der Rechtsrock, der den Extremisten lange als Gelddruckmaschine gedient habe, wurde dagegen nach den Worten des thüringischen Innenministers in den vergangenen Jahren zurückgedrängt.



Hier erläutert Dlf-Korrespondent Henry Bernhard das Wirken der rechtsextremen Szene in Thüringen anhand von Beispielen (Audio).