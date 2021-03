Die Demokratische Partei in den USA macht einen neuen Versuch, Polizeigewalt einzuschränken.

Das Repräsentantenhaus in Washington stimmte mit knapper Mehrheit für das George-Floyd-Gesetz. Es ist benannt nach dem schwarzen Bürger, der vor neun Monaten in Minneapolis von einem Polizisten getötet wurde. Das Gesetz zielt unter anderem darauf, Würgegriffe zu verbieten. Zudem sind Regeln gegen sogenanntes "Racial Profiling" vorgesehen, also gegen anlasslose Kontrollen aufgrund der Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale. Bei Übergriffen sollen Polizisten stärker zur Verantwortung gezogen werden.



Der Gesetzentwurf braucht noch die Zustimmung des Senats, dort war er vor der vergangenen Wahl in einem ersten Versuch gescheitert.

