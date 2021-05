Rassistisch motivierte Polizeigewalt spielt nach Einschätzung der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland auch hier eine Rolle.

Ein Jahr nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in den USA beklagt der Sprecher der Initiative, Della, solcherlei Gewaltakte würden meistens verschwiegen. Auch hier ende Polizeigewalt in einigen Fällen tödlich, sagte Della im Deutschlandfunk. Er erinnerte an den Tod von Oury Jalloh im Jahr 2005. Dieser Fall werde bis heute nicht wirklich ernstgenommen.



Seit 1990 habe es darüber hinaus 180 Vorkommnisse von rassistischer Polizeigewalt in Deutschland gegeben, die tödlich endeten. Die meisten Fälle seien ohne Konsequenzen geblieben. Della beschreibt aber auch einen Wandel in der Gesellschaft: Viele Menschen hätten ein wachsendes Problembewusstsein und machten deutlich, dass unabhängige Untersuchungen notwendig seien. Zudem sei eine Zivilgesellschaft gefragt, die Einfluss auf die Politik nehme. Die Gesellschaft insgesamt sei aufgerufen, sich von rassistischen Bildern zu verabschieden.

