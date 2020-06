IIn Hamburg und Frankfurt am Main haben mehrere tausend Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert.

Die Kundgebung vor dem US-Konsulat in Hamburg wurde nach kurzer Zeit von der Polizei aufgelöst, weil Demonstranten gegen die coronabedingten Auflagen verstießen. In der Frankfurter Innenstadt hielten sich die Teilnehmer weitgehend an die Abstands- und Mundschutzregeln. Für morgen sind bundesweit weitere Kundgebungen geplant. Die Teilnehmer sind aufgefordert, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Während der Demonstrationen soll in Stille an George Floyd erinnert werden. Der schwarze Amerikaner war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis getötet worden.