Am Montag beginnt in den USA die Auswahl der Geschworenen für den Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd. Der Fall hatte in vielen Ländern Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.

Wer ist angeklagt?

Der frühere Polizist Derek Chauvin steht vor Gericht. Er ist derjenige, der George Floyd im Einsatz in Minneapolis mehr als acht Minuten das Knie ins Genick drückte. Danach starb Floyd. In einem zweiten Prozess im Spätsommer wird die Anklage gegen drei weitere Polizisten verhandelt.

Wie erfolgt die Auswahl der Jury?

Für die Auswahl der Geschworenen sind drei Wochen veranschlagt - in einem derart öffentlichen Fall eine komplizierte Prozedur. Der CNN-Rechtsexperte Elie Honig schreibt, dass es "schwierig bis unmöglich" wird, eine faire Jury auszuwählen. Jeder habe bereits von dem Fall gehört und viele hätten dazu klare Meinungen. Die Schlüsselfrage sei, ob ein Jury-Mitglied unabhängig sein kann, und ob die Person den Fall nur anhand von Beweismaterial und nicht vorher aufgeschnappten Meinungen und Medienberichten entscheiden kann. Nur wenn das der Fall sei, könne er oder sie zur Jury gehören.



Der Pool potenzieller Geschworener muss nach dem Zufallsprinzip ausgewählt sein und einen Querschnitt der Einwohner des Bezirks repräsentieren. Jeder und jede potenzielle Geschworene wird dann einer Befragung durch das Gericht sowie der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft unterzogen. Geschworene können aufgrund von Befangenheit vom Richter entfernt werden. Außerdem können Chauvins Anwälte fünf Mal und die Staatsanwaltschaft drei Mal Geschworene entfernen. Das kann aus fast jedem Grund erfolgen, nur nicht aufgrund von Rasse, Geschlecht oder anderen verfassungsmäßig geschützten Faktoren.



Die inhaltlichen Verhandlungen sollen dann am 29. März beginnen und dürften bis Ende April dauern.

Welche Bedeutung hat der Prozess?

Viele Menschen, darunter wohl auch die meisten schwarzen Amerikaner, hoffen auf eine lange Haftstrafe. Auf ein Urteil, das ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzt - ein Zeichen dafür, dass Gewalt gegen Schwarze in den USA nicht ungestraft bleibt. Falls das Gericht in Minneapolis im nördlichen Bundesstaat Minnesota Chauvin jedoch nur eine geringe Haftstrafe auferlegen oder ihn freisprechen sollte, könnte es zu einer neuen Protestwelle kommen.



Das Gerichtsgebäude wurde mit Zäunen, Betonbarrieren und Stacheldraht abgesichert, 2.000 Mitglieder der Nationalgarde wurden mobilisiert.



Der Juraprofessor und Supreme-Court Anwalt Neal Katyal bezeichnete den Prozess kürzlich als einen der wichtigsten in der Geschichte der Nation. Immer wieder gibt es in den USA Fälle von tödlicher Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Polizisten werden allerdings nur sehr selten für ihr Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen. "Dass ein Polizist wegen missbräuchlicher Gewaltanwendung angeklagt wird, ist in den USA selten, und erst Recht wegen Mordes", sagt der Polizei-Experte und frühere Polizist Ashley Heiberger. Noch seltener seien Verurteilungen: Im Zweifelsfall entscheide die Jury eher zugunsten der Ordnungskräfte. Für einen Schuldspruch gegen den Polizisten Derek Chauvin ist ein einstimmiges Votum der zwölf Geschworenen nötig.

Was war damals passiert?

Am 25. Mai 2020 hatten Polizisten in Minneapolis George Floyd festgenommen, weil er mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein Zigaretten gekauft haben soll. Doch Floyd weigerte sich, in ein Polizeiauto zu steigen. Die Beamten fixierten Floyd auf den Boden - und der Polizist Chauvin presste ihm sein linkes Knie in den Nacken. Er ließ nicht von Floyd ab, obwohl der mehr als 20 Mal klagte, keine Luft mehr zu bekommen, um sein Leben flehte und nach seiner Mutter rief. Chauvin höre auch nicht auf, als der Afroamerikaner das Bewusstsein verlor.



Nach seinem Tod wurde George Floyd zum Symbol der Black-Lives-Matter-Bewegung. Es kam zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt weit über die USA hinaus.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.