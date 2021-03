In Minneapolis ist der Prozess um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd vertagt worden.

Er soll nun morgen beginnen. Angeklagt ist ein Ex-Polizist, dem unter anderem "Mord zweiten Grades" zur Last gelegt wird. Das entspricht Totschlag in einem besonders schweren Fall und kann mit bis zu 40 Jahren Gefängnis bestraft werden. Der Polizist hatte Floyd wegen Falschgeld-Vorwürfen festgenommen und ihm rund neun Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, wodurch der Mann erstickte.



Das Handyvideo, auf dem der Tod des 46-Jährigen festgehalten ist, hatte in den ganzen USA Proteste gegen Polizeigewalt gegen Schwarze ausgelöst.



Hier gibt es Fragen und Antworten zum Beginn des George-Floyd-Prozesses.

