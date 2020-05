Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat in den USA eine Welle von friedlichen Protesten, aber auch von Gewalt ausgelöst. In vielen Städten kam es zu Ausschreitungen und Festnahmen.

Minnesotas Gouverneur Tim Walz sprach von einer "unglaublich gefährlichen Situation". Vielen Demonstranten gehe es längst nicht mehr um den Mord an Floyd, sondern nur um Zerstörung und Chaos. Woher kommt diese Wut?



Floyd war am Montag gestorben, nachdem ein weißer Polizist in Minneapolis ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. "I can't breathe", sagte Floyd immer wieder, wie auf einem von einer Passantin aufgenommenen Video zu hören ist. "Ich kann nicht atmen" - dieselben Worte hatte schon Eric Garner kurz vor seinem Tod benutzt, vor sechs Jahren in New York. Garner, ebenfalls ein Schwarzer, war damals von einem Polizisten in den Würgegriff genommen worden.



Aus dem verzweifelten Hilferuf, der Gegenwart und Vergangenheit verknüpft, wird nun auf Demonstrationen eine wütende Anklage. Aktivisten der Black-Lives-Matter-Bewegung greifen die Worte auf als ein Symbol für das wiederkehrende, unendliche Leid der Schwarzen, die immer wieder um Hilfe schreien, aber nie gehört werden. Noch weitere Namen sind mit der Gewalt gegen die afroamerikanische Bevölkerung verbunden: Michael Brown zum Beispiel, und Trayvon Martin. Dessen Tod 2012 in Florida führte zur Gründung der Black-Lives-Matter-Bewegung. Ein Wachmann hatte Martin damals erschossen - und wurde zum Entsetzen vieler von einem Gericht freigesprochen.



Die Geschichte reicht sogar noch weiter zurück. Die Gründung der Black Panther Party in den 1960-er Jahren erfolgte teilweise ebenfalls als Protest gegen Polizeigewalt. Ein Name von damals: Denzil Dowell, ein Schwarzer, der 1967 von einem Polizisten erschossen wurde.



Der Anthropologe Michael Hochgeschwender beschreibt im Deutschlandfunk Kultur die Ursprünge für Polizeigewalt: Sie liegen nach seiner Einschätzung in den Nachwirkungen der Sklaverei und in der sozialen Realität der USA, wo Schwarze auf zahlreichen Ebenen benachteiligt sind.



Die "Washington Post" schreibt von der "alltäglichen Anmaßung, die so vielen Afroamerikanern aufgezwungen wird – dass ihre Leben nichts wert sind und jederzeit und überall von einem Mann in Uniform mit einer Waffe ausgelöscht werden dürfen". Joe Biden, der voraussichtliche Herausforderer von Präsident Trump, spricht von "systematischem Rassismus" in den USA: "Durch unser Schweigen, durch unsere Selbstgefälligkeit sind wir Komplizen der Fortsetzung des Kreislaufs der Gewalt", so der demokratische Politiker. "Wir müssen aufstehen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns ändern."



Vorerst deutet aber nichts darauf hin, dass die Proteste, und auch die Gewalt, abebben werden. Im Gegenteil, sie bekommen möglicherweise neue Nahrung. Zwar wurde einer der vier beteiligten Polizisten nun doch festgenommen und des Mordes angeklagt. Kritiker monieren, einige Tage lang sei zu wenig geschehen. Dass er und seine drei Kollegen lediglich aus dem Dienst entlassen worden waren, sei nicht ausreichend gewesen. In dem Haftbefehl heißt es aber, der Gerichtsmediziner gehe nach vorläufigen Erkenntnissen nicht davon aus, dass George Floyd erstickt sei. Der 46-Jährige habe an Gesundheitsproblemen gelitten, die gemeinsam mit der Festsetzung und möglichen Rauschmitteln im Blut vermutlich zum Tod geführt hätten.



Die Anwälte der Familie Floyd meldeten Zweifel an den Ergebnissen dieser Analyse an. Sie wollen eine unabhängige Obduktion in Auftrag geben.